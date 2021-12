Giorno 2 – VICOLI CORTI. CINEMA DI PERIFERIA (XVI ed.)

Domani, venerdì 17 dicembre, al Cineteatro Spadaro di Massafra va in scena la seconda giornata della XVI edizione del festival Vicoli Corti. Cinema di Periferia, ideato e prodotto dall’associazione Il Serraglio, con la direzione artistica di Vincenzo Madaro.

A partire dalle 18, si riparte con i cortometraggi in concorso (visibili anche in streaming su MyMovies) 3 km di freddo di Barbara Altissimo, The Criminals di Serhat Karaaslan (Premio speciale della Giuria al Sundance Film Festival) e Li Paradisi di Manuel Marini.

Alle 19 spazio al primo lungometraggio di giornata: èL’apprendistato di Davide Maldi (Premio della Giuria al Torino Film Festival). Il film vede protagonista Luca (interpretato da Luca Tufano), un quattordicenne timido e dall’animo selvaggio, che deve imparare a rispettare le regole per sopravvivere all’interno del collegio Alberghiero. L’apprendistato porterà il giovane a fare i conti con sé stesso e con ciò che dovrà fare nella vita: quanto dovrà sacrificare della propria libertà e adolescenza per lavorare al servizio dei clienti?Alle 20.45 toccherà a Brotherhood di Francesco Montagner (Pardo d’oro al Concorso Cineasti del presente al Festival di Locarno). Si racconta la storia di Jabir, Usama e Uzeir, tre giovani fratelli bosniaci, nati in una famiglia di pastori. Sono cresciuti all’ombra del padre, Ibrahim, un predicatore islamista severo e radicale. È un’esplorazione intima della transizione dalla giovinezza alla virilità, la ricerca dell’identità, la ricerca dell’amore e di sé stessi.

Nella mattinata di venerdì 17, alle 9, si svolgerà anche una giornata di orientamento professionale, al Liceo Scientifico “De Ruggieri” di Massafra (con gli studenti dell’indirizzo artistico), a cura di Nicola Sammarco, fondatore dell’Accademia di animazione Animatà.

Sempre venerdì 17, alle 10 (e in replica sabato 18, alle 21, per il pubblico), al TaTÀ Auditorium di Taranto toccherà inoltre allo spettacolo teatrale Cabaret Sacco & Vanzetti della compagnia Teatro dei Borgia, seguito dalla proiezione del cortometraggio Humam di Carmelo Segreto. Un evento inserito nel programma di Vicoli Corti 2021, organizzato dalla cooperativa teatrale Crest di Taranto.



L’ingresso al Cineteatro Spadaro è gratuito (con prenotazione). Ingresso pubblico ore 17.30, inizio proiezioni ore 18:00. Info: tel/whatsapp: 347.579.85.02 – mail: info@vicolicorti.it. Prenotazioni on line su www.billetto.it.



Per lo spettacolo Cabaret Sacco & Vanzetti del 18 dicembre ticket a 10 euro e 8 euro (ridotto per under 25 e over 65), infotel: 366.347.34.30, http://www.teatrocrest.it/periferie-e-non-solo-2021/



Link MyMovies visione corti: https://www.mymovies.it/ondemand/vicoli-corti/Per l’accesso a tutti gli eventi è necessario il Super Green Pass.