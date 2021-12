Covid, gli ultimi dati di Martina Franca

Nell’ultima rilevazione pervenuta dalla Prefettura di Taranto registriamo a Martina, alla data del 15 dicembre, 41 positivi ai test molecolari e antigenici, 39 persone in quarantena e 2 in isolamento. Inoltre, fra i positivi figurano ancora una volta 13 bambini, alcuni dei quali in età non vaccinabile.

La situazione delineata dai dati della Prefettura deve indurci a non abbassare la guardia e a continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie. In particolare, in questi giorni in prossimità delle festività natalizie in cui alcune strade e piazze della nostra città risultano maggiormente frequentate, quindi potrebbe non essere garantito il distanziamento interpersonale, si invitano i cittadini ad indossare la mascherina.

L’uso obbligatorio della mascherina in tutte le circostanze in cui non può essere garantito il distanziamento o in cui si configura il rischio di assembramenti e affollamenti, infatti, è previsto sia da un’ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre scorso che ha prorogato tale misura fino al 31 dicembre prossimo sia da un’ordinanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (n. 374 del 3 ottobre 2021).

Contestualmente alle misure di protezione delle vie respiratorie, per continuare a proteggerci e a proteggere i nostri cari, l’arma più efficace resta il vaccino.

Covid, gli ultimi dati di Martina

