CASTELLO SVEVO DI BARI: “QUANTO COSTA LA LIBERTÀ PERFORMANCE DI CHIUSURA DEL PROGETTO EDUCATIONAL CASTEL,VENERDÌ 17 DICEMBRE A PARTIRE DALLE 11.00

Ultima puntata del progetto di video danza “Quanto costa la liberta?”.

Nata all’interno di Educational Castel, frutto della collaborazione tra la Compagnia

Equilibrio Dinamico, Impresa di Produzione Under35 riconosciuta dal Ministerodella Cultura e il Castello Svevo di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari, la

performance di chiusura sarà presentata domani, venerdì 17 dicembre, a partire dalle ore

11.00.

L’idea artistica è maturata da una connessione tra Roberta Ferrara, direttrice artistica di

Equilibrio Dinamico e i due videomaker Tonia Laterza e Stefano Caggianelli, con il

supporto della Direzione Castello.

Uno l’interrogativo che domina prepotente nelle scene: Quanto costa la libertà?

«Certamente costa occhi che volgono lo sguardo a squarci di immensa bellezza: e nella

possibilità che la bellezza ci dà, ritroviamo la libertà».È questa la risposta ben

interpretata nel video che sarà proiettato domani nella sala Conferenze del Castello di Bari

a partire dalle 11, con l’esibizione di 10 giovani professionisti di danza contemporanea.

Informazioni per il pubblico

Orario: Venerdì 17 dicembre 2021 a partire dalle 11.00

Prenotazione al seguente link drm-pug.castellodibari@beniculturali.it, ovvero è

possibile acquistare il biglietto in loco

Costo del biglietto: intero 6 euro – ridotto 3 euro

Per informazioni: tel. 080/8869304

E-mail: drm-pug.castellodibari@beniculturali.it

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle

misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti.