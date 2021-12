19 dicembre, ore 20.00 – Carly Paoli e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Piero Romano

Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Inglese, presenza scenica e voce straordinarie, ha cantato, fra gli altri, con Carreras, Bocelli, Steven Tyler degli Aerosmith. Il 25 dicembre, ore 18.30 – Auditorium Cava del Sole in programma il Concerto di Natale con “American Christmas Gospel”

Carly Paoli, presenza scenica e voce straordinarie. Sarà lei la protagonista dello spettacolo “My Christmas dream”, in programma domenica 19 dicembre alle 20.00 all’Auditorium Cava del Sole di Matera, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Appuntamento particolarmente atteso, quello con Carly Paoli introduce alle festività natalizie con altri eventi promossi dall’Orchestra della Magna Grecia. Infatti, con Carly Paoli, protagonista all’interno della Stagione orchestrale 2021-2022, si entra nel vivo del Natale, per proseguire con un altro importante appuntamento, esterno al cartellone della stagione: il Concerto di Natale “American Christmas Gospel”, in programma sabato 25 dicembre all’Auditorium Cava del Sole, alle ore 18.30. Già in corso la vendita dei biglietti nelle sedi dell’Orchestra, presso la Cartoleria Montemurro e online, mediante piattaforma Eventbrite.

La stagione artistica 2021-2022 dell’Orchestra Magna Grecia, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è realizzata in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Archinnova, Calia Italia.

Grande curiosità, dunque, per il concerto di Carly Paoli, il cui raffinato stile canoro spicca sin dal suo debutto discografico con “Singing my dreams”. Inglese di Mansfield, due borse di studio le consentono di studiare canto alla “Tring Park” e alla “Royal Northern College of Music”. Al “David Foster Foundation Miracle Gala”, si ritrova al fianco di artisti come Jennifer Hudson e Steven Tyler (Aerosmith). Prima artista ad esibirsi agli “The International Women’s Media Foundation (IWMF) Awards” a Los Angeles, successivamente duetta con la leggenda lirica José Carreras al Castello di Windsor. Fra i suoi impegni, l’apertura del concerto alle Terme di Caracalla a Roma, con Carreras e Andrea Bocelli.

Il singolo d’esordio di Carly Paoli, “Ave Maria”, per la sua straordinaria intensità viene scelto dal Vaticano come inno ufficiale per il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco. In occasione di “Music for Mercy”, evento unico tenuto al Foro Romano (programmato da Rai e Sky), apre il concerto affiancata da Andrea Bocelli, Elaine Paige, David Foster ed i The Tenors. Canta ancora con Bocelli (Bocelli’s Cinema Tour) e l’Orchestra di Ennio Morricone (La dolce vita) diretta da Steven Mercurio che celebra la musica del cinema italiano. Fra gli album ad entrare più velocemente in classifica, “Singing My Dreams”, che ottiene recensioni a cinque stelle.

L’evento, come detto, è in programma presso l’Auditorium Cava del Sole di Matera: per agevolare lo spostamento degli abbonati e degli spettatori, è disponibile un servizio di navette, con partenza da Piazza Matteotti alle ore 19.45 – 20.00 – 20.15 – 20.30 – 20.40. Previsto un altro punto di raccolta presso la Stazione Villalongo con i seguenti orari: 19.50 – 20.05 – 20.20 – 20.35 – 20.45.

Prima del concerto, un aperitivo di benvenuto sarà offerto agli spettatori da Cantine Varvaglione.

Carly Paoli, “My Christmas dream”. Green pass obbligatorio. Ingresso: 25 euro.

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).