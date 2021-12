Midnight di Luigi Farina & Nicola Romano – Lentisco production

Lentisco è uno studio di produzione e un colleivo di musicisti lucani nato nel 2020 a

Marina di Pisticci (MT). Fondato da Nicola Romano, che ospita la sede operativa, con la

collaborazione di Alessandro Vitale,, Antonio Raimondo e Luigi Farina.



MIDNIGHT

Scritta e prodott nel dicembre 2020 in sole 48 ore di lavoro, la canzone simboleggia il

dolore di un amore perduto, trasformandolo in un grande slancio di riscatto personale.

Midnight è un momento di transizione. L’istante che divide e allo stesso tempo unisce due

giorni tra loro.

Musicalmente a ridosso tra il passato e il futuro, con sonorità e ritmi ricercati, moderni e

leggeri, combinati dal prod. N. Romano con uno stile lirico memore delle grandi voci del

rock, ma proieato nella contemporaneità tramite le nuove tecniche di processione del

suono. Il risultato è una canzone semplice, incalzante e di grande impatto.

Si tratta della prima volta in cui una pubblicazione discografica targata Lentisco viene

accompagnata al lancio da un videoclip ufficiale, ideato e direo da Rotza Storymaking a

Bologna, nel novembre 2021.

Lyrics, voice – Luigi Farina

Music – Nicola Romano

Wrien, recorded and mastered at Lentisco Studio hps://linkfly.to/21 109LhNmWb

Video produced by Rotza Storymaking hps://www.rotza.net/

Actress – Claudia Scuro

Actor – Domenico Indiveri

Wrien and directed by Rodrigo T. Z. A.

Production direction – Katia Damiani

Production assistant – Simone Iannuzziello

Link utili:https://linkfly.to/21109LhNmWb [catalogo 2020/21]