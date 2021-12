IL 19/12 CERIMONIA DI PREMIAZIONE “ECCELLENZE VIETRESI” A VIETRI DI POTENZA

Un vietrese non si perde mai. Un vietrese non dimentica mai le sue origini”. E’ questo lo slogan scelto dal Comune di Vietri di Potenza, per presentare la prima edizione della manifestazione “Eccellenze Vietresi”, in programma domenica 19 dicembre, dalle ore 18:30, nella sala consiliare della Porta della Lucania. Negli scorsi mesi, a seguito di un avviso pubblico diramato dal Comune, i cittadini hanno segnalato i vietresi che hanno fatto carriera o che hanno raggiunto obiettivi di rilievo nel loro campo, o si siano distinti in risultati sportivi e imprenditoriali, oltre che nel mondo del cinema e di ogni settore.

Imprenditori, artisti, giornalisti, chef, sportivi, tutti legati a Vietri di Potenza, verranno premiati durante la cerimonia in programma domenica sera. Buona parte dei premiati saranno in sala convegni, altri – anche da Canada e Australia – si collegheranno in diretta video.

All’iniziativa, che sarà presentata dal giornalista Claudio Buono, saranno presenti il sindaco Christian Giordano, Carmela Manzella (presidente del Consiglio Comunale) e la consigliera Antonietta Montesano, che hanno curato l’iniziativa, e il parroco don Salvatore Dattero, oltre ad altri rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Oltre una ventina i vietresi che verranno premiati in questa prima edizione.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di omaggiare i vietresi che si distinguono nel mondo e si fanno conoscere, portando alto il nome della Porta della Lucania, con le loro attività.