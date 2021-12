Giovedì 16 e sabato 18 dicembre – Primi appuntamenti progetto Viva – Tante belle cose a Cursi (Le)

A CURSI PRENDONO IL VIA LE ATTIVITÀ DI “VIVA – TANTE BELLE COSE”. IL PROGETTO – SOSTENUTO DAL BANDO VOLONTARIATO 2019 DI FONDAZIONE CON IL SUD – PROPORRÀ PER DUE ANNI UN’OFFICINA DEI SAPERI, UNA BANCA DEL TEMPO E LA REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI DI SOCIALITÀ E DI FORMAZIONE DESTINATI AGLI OVER 50. GIOVEDÌ 16 DICEMBRE IL PRIMO APPUNTAMENTO DI MEDICINA NARRATIVA NEI PERCORSI DI CURA. SABATO 18 SI CUCINA INSIEME “A RÈGULA”.



Dopo un primo incontro di presentazione, entrano nel vivo a Cursi le attività di Viva – Tante belle cose, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Sostenuto dal Bando Volontariato 2019 diFondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumoridi Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, l’attivazione di una Banca del tempo e la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione.

Giovedì 16 dicembre (dalle 15 alle 18) nelle sale di Palazzo De Donno in Piazza Pio XII a Cursi al via “Medicina narrativa nei percorsi di cura“, coordinato dalla giornalista, project manager e consulente in comunicazione istituzionale Raffaella Arnesano. Cinque giornate (dopo il 16 dicembre anche 8-21 gennaio e 11-18 febbraio) per conoscere gli strumenti della narrazione che cura, dalla parola all’immagine. “La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based Medicine (EBM) e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e appropriate”, sottolinea la giornalista. “La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del processo di cura”.

Sabato 18 dicembre (dalle 15 alle 18) sempre a Palazzo De Donno partirà “A règula: le tradizioni culinarie delle mamme di Ecomuseo“, un corso di cucina di “comunità” (altri appuntamenti 28 dicembre, 14 e 22 gennaio, 5 febbraio) per scoprire ricette e conoscere trucchi e segreti dell’enogastronomia salentina e non solo.

Il programma di Viva proseguirà poi con una tombolata sociale (28 dicembre dalle 18 alle 22 a Cursi), il primo modulo del Corso biennale di Teatro a cura di Alessandra De Luca (10-24 gennaio, 7-21 febbraio, 14-28 marzo, 11-26 aprile, 9-23 maggio dalle 15 alle 18) tra Cursi e Castrignano de’ Greci che, sempre a Palazzo De Gualtieriis, ospiterà anche una Sfida tra poeti (17 gennaio dalle 18 alle 20). Venerdì 4 e sabato 5 febbraio al Castello Volante di Corigliano d’Otranto da non perdere “Viva Sanremo” per vedere insieme le ultime due serate dell’edizione 2022 del Festival della Canzone Italiana.

La costruzione di Viva è stata ispirata dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2019 nel quale viene evidenziato come il coinvolgimento della popolazione in attività culturali abbia un importante impatto positivo e benefici migliorativi. “Se pensiamo all’immenso patrimonio culturale a nostra disposizione, ci viene immediato immaginare di poter integrare la tutela della cultura e delle arti, alla prevenzione della salute e al miglioramento del benessere”, sottolineano i promotori. “L’obiettivo generale di Viva è quello del benessere dei cittadini adulti e il coinvolgimento dei vedovi nella comunità, attraverso la partecipazione nella valorizzazione del patrimonio culturale locale. Inoltre attraverso una fitta rete di partner, gli operatori dei tre territori coinvolti e un cospicuo numero di professionisti, verranno costruiti percorsi di co-progettazione e co-creazione di nuovi strumenti di fruizione al servizio dei beni culturali individuati”.