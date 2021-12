Donazione alle scuole dell’infanzia di Policoro – Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori

L’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori, il 14 Dicembre 2021, ha effettuato la donazione di

materiale scolastico presso le scuole dell’infanzia di Policoro.

Come già fatto lo scorso anno e sull’onda della grande energia che solo l’innocenza dei giovanissimi

alunni riesce a trasferire, il nostro Presidente Benedetto Gallitelli, ha effettuato la donazione di 500

astucci porta colori con il logo della nostra Associazione a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia di

Policoro in elenco:

• Scuola dell’Infanzia in Via Puglia

• Scuola dell’Infanzia in Via Umbria

• Scuola Donald Winnicott in via Monte Rosa

• Scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” in Via Dante

• Scuola dell’Infanzia Don Vincenzo Grossi

“Anche quest’anno la nostra Associazione ha voluto essere vicina, con un piccolo presente, ai

bambini delle scuole dell’infanzia di Policoro. Cercheremo di rendere ricorrente questo bellissimo

appuntamento e non faremo mancare la nostra attenzione, in questi giorni di feste, verso gli alunni

più giovani” commenta Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli.

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è stata fondata il 30 Settembre 2016 con lo

scopo di svolgere attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso

prematuramente a seguito di un incidente stradale. L’Associazione è iscritta al n.0089 del Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale della Regione Basilicata.

Indirizzo sede: Via Brescia n. 44 – 75025 Policoro (Matera)

Tel: 333.3857938

Sito: www.apsenzogallitelli.it

Email: apsenzogallitelli@outlook.it

Codice Fiscale per la donazione

Codice Fiscale per la donazione del 5×1000: 90025770778