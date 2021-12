DOMANI A LAURENZANA LA 42ESIMA ASTA DEGLI ARIETI DI RAZZA MERINIZZATA ITALIANA

Torna quest’anno, in presenza e non on line come lo scorso anno, il tradizionale appuntamento con l’asta degli arieti di razza merinizzata italiana. Un evento in programma domani alle ore 11 presso il Centro Genetico di contrada “Acqua del salice” a Laurenzana, giunto alla 42esima edizione e organizzato dall’Associazione nazionale della pastorizia e dall’Associazione regionale allevatori della Basilicata . Verranno messi all’asta, dei 41 capi introdotti a luglio nel centro provenienti da allevamenti del Lazio, Molise, Abruzzo e Basilicata, 27 arieti selezionati che hanno concluso il ciclo di performance test.

Sarà presente l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Fanelli.