Voragine nell’asfalto – Potenza

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 13.50 circa, sono intervenuti per il cedimento del manto stradale in via Angilla Vecchia, all’interno del Parco Baden Powell di Potenza.

Durante il transito di uno scuolabus è avvenuto il cedimento dell’asfalto che ha inghiottito parzialmente una ruota del veicolo.

I VV.F. arrivati sul posto hanno subito recuperato il veicolo mettendolo in sicurezza con l’ausilio di una autogrù e, dopo la rimozione, hanno ispezionato la frattura del manto stradale scoprendo una voragine profonda circa 4 mt e larga 4 mq..

L’erosione del sottosuolo è stata causata dalla rottura di una condotta fognaria.

L’area è stata transennata ed interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Sul posto Polizia Locale e tecnici della Provincia.

