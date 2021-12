Protezione civile: incontri di formazione con gli studenti dell’I.I.S.S. “Bachelet – Galilei

Proseguono anche nell’anno scolastico in corso, per gli studenti degli istituti superiori gravinesi di secondo grado, gli incontri formativi con il gruppo comunale di Protezione Civile. Un impegno, quello preso dai volontari, che li ha condotti ad incontrare prima gli allievi dell’ I.T.E. – I.T.T. “Bachlet” e poi quelli dell’I.P.S.I.A.”Galilei” di Gravina in Puglia, nello spazio dedicato alle attività didattiche legate all’educazione civica, per affiancare i giovani nell’ambito del progetto di alternanza scuola – lavoro. “Quella del volontariato – commenta la vicesindaca Claudia Stimola, delegata alla Protezione Civile ed alle politiche giovanili – è un’esperienza indispensabile, poichè permette di sviluppare propensione all’ascolto, al vivere civile, al dialogo ed all’inclusione, temi assai importanti e di grande contemporaneità. Da qui la scelta di aprirsi alle scuole e promuovere iniziative di questo tipo, arricchenti sia per gli studenti sia per gli stessi volontari”.

