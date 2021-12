Il consigliere Nicola Casino incontra la città di Matera

l consigliere Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia al Comune di Matera, terrà un incontro pubblico il prossimo 18 dicembre 2021 alle ore 18 nell’hotel San Domenico al Piano di Matera. L’incontro sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività amministrativa svolta da Casino nel suo impegno istituzionale come consigliere al Comune di Matera e membro delle varie commissioni comunali permanenti, analizzando le criticità e guardando alle nuove opportunità di sviluppo per la città. “Dopo oltre un anno di attività – afferma Casino- ritengo sia doveroso un confronto diretto con la cittadinanza, non solo per rendere conto dell’attività svolta all’interno dell’Amministrazione Comunale nel mio ruolo di consigliere di opposizione, ma anche e sopratutto per ascoltare le istanze dei cittadini. L’incontro sarà un momento privilegiato per raccontare fatti e malefatte di un anno di governo Bennardi, per consolidare il rapporto di scambio con i materani e per costruire insieme una visione politica. Un confronto partecipato ed allargato che ritengo essere la base della democrazia e del mio impegno nel ruolo amministrativo che ricopro”. L’ingresso sarà consentito con green pass e regolato secondo la normativa anti covid fino a raggiungimento della capienza massima prevista.

