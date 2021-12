Il Comune di Castellaneta entra in ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

l Comune di Castellaneta entra in ANPR, l’Anagrafe Nazionale della

Popolazione Residente

Importante novità per gli uffici demografici, il Comune di Castellaneta

entra ufficialmente nell’ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione

residente.

Si tratta della banca dati del Ministero dell’Interno che semplifica i

servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento

dei servizi a Cittadini, Imprese ed Enti.

A partire da oggi 14 dicembre 2021, quindi, sarà possibile scaricare

online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati

(nascita, stato di famiglia, residenza, matrimonio…), per sé o per un

componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al portale con

l’identità digitale (SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo

sportello.

Restano invece invariate le modalità per il rilascio di certificati ed

estratti desunti dai registri di stato civile e per il rilascio della

carta di identità.

«Con l’ingresso in ANPR – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni

Gugliotti – si completa lo straordinario programma di potenziamento

degli uffici demografici, partito ad inizio dell’anno con il

trasferimento degli uffici presso il piano terra del Municipio, con

spazi accessibili, moderni, funzionali e linserimento di nuove

professionalità e assunzioni. Infine, abbiamo investito anche nella

digitalizzazione con nuovi software gestionali, che hanno reso possibile

l’unione delle varie banche dati realizzate negli anni per i settori

Anagrafe, Stato Civile e Elettorale, con evidenti vantaggi in termini di

efficienza.

Un grazie particolare va a tutto il personale coinvolto, che con grande

impegno e dedizione ha lavorato in questi mesi per centrare tutti gli

importanti obiettivi di moderninizzazione degli uffici, sino ad arrivare

a questo ultimo storico passaggio a beneficio dei cittadini».