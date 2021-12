A LIZZANO LA PRESENTAZIONE DI“LA GIOIA DI VIVERE NONOSTANTE TUTTO”: UN LIBRO PER PARLARE DELLA FORZA DELLE DONNE

Giovedì 16 dicembre, alle ore 18.30, presso la Sala Consigliare di Lizzano, si terrà la presentazione del libro “La Gioia di vivere nonostante tutto” con l’autrice Maria Lapadula: l’evento è promosso dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Manduria e il patrocinio del Comune di Lizzano La pandemia ha mostrato, come, per tante, troppe donne, le mura domestiche non rappresentino un luogo sicuro. La violenza di genere, in tutte le forme in cui si manifesta (fisica, psicologica, economica, sessuale) colpisce, in Italia – dati Istat alla mano – 1 donna su 3.

Nonostante questi dati allarmanti, è importante ricordare che le catene della violenza possono essere spezzate. E che in questo difficile cammino, le donne non sono sole.

Ed è nel segno della forza delle donne, della loro capacità di resistenza, che si svolgerà, giovedì 16 dicembre, alle ore 18.30, presso la Sala Consigliare del Comune di Lizzano, la presentazione pubblica del libro “La gioia di vivere nonostante tutto”.

L’autrice, Maria Lapadula, presenterà il suo ultimo romanzo – edito da Schena Editore – in cui racconta, attraverso la figura di Sara, la potenza di una donna che, nonostante i dolori e le difficoltà della vita, riesce a trovare un motivo di “rinascita”. La scrittura diventa, così, catarsi di una rabbia che si trasforma: una lettura emozionante, una storia tutta da scoprire.

A presentare il libro, assieme a Maria Lapadula, Angela Lacitignola, coordinatrice del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio di Manduria che, per l’occasione, fornirà tutte le informazioni relative all’apertura di un nuovo punto di ascolto per donne vittime di violenza a Lizzano.

Durante la serata, dopo i saluti istituzionali di Anna Maria Bene, Responsabile dell’Ambito Territoriale n. 7, Antonietta D’Oria, Sindaca di Lizzano, Anna Maria Lecce, Assessora alle Politiche Sociali di Lizzano e Aldo Marino, Responsabile Servizi Sociali di Lizzano è previsto anche l’intervento di Gloria Saracino, Direttrice del Distretto sociosanitario n. 7 di Manduria.

L’evento si inserisce tra le azioni di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza sulle donne promosse dal Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Manduria, e con il patrocinio del Comune di Lizzano.

L’acceso è libero e limitato ai possessori di green pass. E’ gradita la prenotazione al: +39 345 219 0171.