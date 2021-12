𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚𝐫𝐨𝐢𝐚 , 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐍𝐏𝐈 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐩𝐩𝐚, 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢

Abbiamo sempre pensato che lโ€™essere contro la violenza, lโ€™essere a favore del dialogo, lโ€™agire, nella nostra quotidianitร , per favorire azioni di legalitร siano tutti concetti e atteggiamenti sinonimi dellโ€™essere antifascisti. Non si puรฒ essere contro le mafie e non essere anche antifascisti. Per questo motivo Libera e Anpi da sempre si muovono insieme, non soltanto favorendo la realizzazione di attivitร comuni ma anche attraverso la partecipazione concreta, costante e reale delle stesse persone che fanno parte di Libera come dellโ€™Anpi.

I concetti sopra espressi, tra lโ€™altro, non sono nostre semplici opinioni perchรฉ si basano sui principi della nostra Costituzione della quale, dopo oltre 70 anni, noi siamo qui a chiedere che venga finalmente non compresa, ma applicata.

Queste premesse sono utili, secondo noi, per rafforzare la nostra dichiarazione di solidarietร nei confronti di Michele Petraroia, attivissimo in Anpi Nazionale e in Libera, e Giuseppe Chieppa, direttore della Rivista Valori, punti di riferimento negli ultimi anni dellโ€™antifascismo lucano.

La nostra solidarietร va a loro che sono stati querelati per essersi battuti per evitare che lโ€™aula consiliare del Comune di Barile venisse intitolata ad Andrea Dโ€™Andrea che durante il regime fascista ricoprรฌ la carica di caposquadra della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale con le funzioni di istruttore militare e comandante della Gioventรน italiana del littorio.

Libera Basilicata non solo appoggia le rimostranze legittime e, ripetiamo, contemplate dalla nostra Costituzione, ma esprime vicinanza a Michele e Giuseppe in merito alla querela e in merito agli attacchi ricevuti e che continuano a ricevere. E come ha ricordato lo stesso Petraroia pochi giorni fa in occasione della visita di Adelmo Cervi in Basilicata, citando Pietro Calamandrei: โ€œLa Costituzione non รจ una macchina che una volta messa in moto va avanti da sรฉ. Bisogna metterci dentro lโ€™impegno, lo spirito, la volontร di mantenere queste promesse, la propria responsabilitร โ€™โ€™.