Pisticci: Consenso Civico. Risposta a quanto dichiarato dal Gruppo Lista dei Cittadini

Nell’ultimo consiglio comunale il Consigliere Rago ha deciso di proclamarsi esponente dell’UDC.

Consenso Civico nel pieno rispetto dei valori elementari su cui è basata la Democrazia non ha avuto e non ha nulla da obiettare sulla scelta fatta dal Consigliere Rago.

Ci stupisce d’altro canto, come per gli altri la politica locale ancora oggi sia basata solo ed esclusivamente dalle sigle UDC – IV -PSI -FI e chi più ne ha più ne metta.

Per noi la politica locale non é una sigla, per noi é dialogo, confronto, ascolto, partecipazione, impegno e soprattutto attenzione nei confronti della comunità….. le polemiche le lasciamo a chi piacciono e soprattutto a chi ne fa il proprio cavallo di battaglia da anni con la solita e oramai stancante opposizione a prescindere.

Noi vogliamo rilanciare questa comunità e ci stiamo impegnando in tal senso da 55gg a questa parte.

Noi puntiamo ai fatti e alla concretezza… gli altri puntano alla polemica e sull’opposizione a prescindere. Le polemiche hanno distrutto la nostra comunità…. smettetela, la campagna elettorale è finita!!!

