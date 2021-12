PISTICCI: CELEBRATA LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO ORGANIZZATA DALLA COLDIRETTI DI BASILICATA

PISTICCI. Una giornata tutta da ricordare quella di domenica 12 dicembre 2021 in cui nella nostra città è stata celebrata la tradizionale Giornata del Ringraziamento organizzata dalla Coldiretti di Basilicata. Le principali strade dell’abitato sono imbandierate con i colori giallo e verde dell’Associazione, mentre nella piazza Umberto I°, diversi forniti stand con i vari prodotti della terra esposti e un paio di modernissimi trattori , appartenenti ad altrettante aziende del posto. Nella chiesa della parrocchia di Sant’Antonio, del parroco don Mattia Albano – che da oltre un anno ha sostituito don Michele Leone, chiamato ad altri importanti incarichi – alle ore 11, ha avuto luogo una solenne cerimonia religiosa con la celebrazione di una santa messa officiata per l’occasione dall’ARCIVESCOVO DI Matera Irsina monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo. Tempio gremito in ogni ordine di posti – sempre nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore – con la presenza di autorità dell’Agricoltura Regionale e provinciale come il Presidente della Coldiretti Regionale Antonio Pessolani di Abriola, il direttore regionale Aldo Mattia, il Presidente della Coldiretti della Provincia di Matera, il pisticcese Gianfranco Romano e i responsabili delle varie Associazioni Coldirette cittadine. Presente anche il neo primo Cittadino di Pisticci Domenico Albano, alla sua prima uscita ufficiale, che ha portato il saluto suo personale e dell’Amministrazione comunale che rappresenta, ma anche del popolo di Pisticci, in gran parte dedito al mondo agricolo. Durante l’omelia monsignor Caiazzo, tra l’altro, si è detto felice della sua presenza in una manifestazione in cui si celebra in modo solenne la “Giornata del ringraziamento “ in agricoltura, con un significato importante in cui viene ricordata in modo particolare la “terra” e i suoi frutti, da sempre benedetti da Dio. Un riferimento particolare, sempre da parte del responsabile della chiesa materana monsignor Caiazzo, alla quasi centenaria Coltivatori Diretti, una gloriosa associazione che dal primo dopoguerra, rappresenta al meglio il mondo agricolo della nostra nazione. Il Presidente Regionale Antonio Prezzolano, durante il suo intervento in chiusura della cerimonia religiosa in chiesa, ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione che ricade in un momento particolarmente difficile e complicato a causa della persistente pandemia. Da Aldo Mattia invece, il grazie a gli agricoltori per il lavoro che portano avanti nonostante le immancabili difficoltà. Da parte sua un dovuto rispettoso ringraziamento all’Arcivescovo Monsignor Caiazzo, al sindaco di Pisticci Albano, ad altre autorità presenti ed a tutti i partecipanti presenti in chiesa, coltivatori e non. Orgoglioso di rappresentare la Coldiretti per la provincia di Matera, il responsabile provinciale Gianfranco Romano, che, felice di essere in questa occasione nella sua Pisticci, non ha mancato di sottolineare l’impegno costante profuso dalla Coldiretti in questi anni a favore del mondo agricolo non solo materano ma della Basilicata tutta. Dopo la cerimonia religiosa, nella piazza Umberto I° la benedizione del Vescovo dei mezzi agricoli e la degustazione dei prodotti esposti. Vescovo e le altre autorità, salutati in modo caloroso dalla piazza.

MICHELE SELVAGGI