GIUSéPANDOLFI: il suo nuovo singolo “A cosa serve”

Giuseppe Pandolfi: a complete artist

a cura di Gianni Garaguso

Eclettico, estroso, dinamico. Giuseppe Pandolfi sin da ragazzo si avvicina attivamente al mondo della cultura. Già durante l’adolescenza, calpesta con grande dimestichezza il palcoscenico in qualità di frontman della band Blue’s Krazy e inizia a lavorare come vocalist e presentatore.

Nel 2013, poco più che ventenne, intraprende l’esperienza di animatore dei villaggi turistici, dove oltre a intrattenere piacevolmente la gente diventa capo animatore. Contestualmente sceglie Milano per frequentare i corsi all’Accademia del Comico. Nel capoluogo lombardo trova l’humus perfetto per dar spazio alla sua versatilità: collabora come speaker per una radio lombarda.

Sin dai tempi del liceo coltiva la passione per la scrittura e la poesia; la caparbietà e le sue attitudini gli permettono di farsi conoscere in ambito letterario e di partecipare da protagonista a numerosi concorsi.

Salandra, l’eden preferito dall’artista, è il luogo di ispirazione per molti suoi lavori: video disparati che prendono vita dalla cultura, dai proverbi e dai modi di fare del suo paese natìo.

Negli ultimi anni si diletta a scrivere testi di canzoni. Riflette, scrive, crea melodie e ad aprile 2021 debutta con il suo primo brano inedito “All’improvviso TU” che trova un buon apprezzamento su tutti i digital stores. Fanno seguito altri inediti che garantiscono all’artista di guadagnarsi una maggiore visibilità.