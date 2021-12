CHAMPIONS LEAGUE: sorteggio di Nyon, l’Inter sfiderà l’Ajax, la Juventus contro lo Sporting Lisbona negli ottavi di C.L

Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale LIVE

Dall’urna di Nyon verranno estratte le avversarie di Inter e Juventus

13 dicembre 2021

È il giorno del sorteggio. Dall’urna di Nyon verranno estratti i nomi delle rivali di Inter e Juventus per gli ottavi di finale di Champions League: per i bianconeri, arrivati primi nel Gruppo H, gli spauracchi principali si chiamano Paris Saint Germain e Atletico Madrid, mentre i nerazzurri, secondi nel loro girone, rischiano con Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United e Liverpool. La vera novità di quest’anno è la cancellazione della regola del gol in trasferta, che potrebbe cambiare e non poco l’approccio delle squadre alla doppia sfida.

IL SORTEGGIO IN TEMPO REALE

1° ottavo di finale: Benfica-Real Madrid

2° ottavo di finale: Villarreal-Manchester City

3° ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco

4° ottavo di finale: Salisburgo-Liverpool

5° ottavo di finale: Inter-Ajax

6° ottavo di finale: Sporting Lisbona-Juventus

7° ottavo di finale: Chelsea-Lille

8° ottavo di finale: Psg-Manchester United

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Il sorteggio coinvolge 16 squadre: le vincitrici (Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid) e le seconde classificate (Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal) degli otto gironi di UEFA Champions League.

-Verranno formate due urne: una contenente le otto vincitrici (teste di serie) e l’altra contenente le otto seconde classificate (non teste di serie).

-Squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi.

-Le vincitrici dei gironi, in qualità di teste di serie, disputano l’andata degli ottavi di finale in trasferta e il ritorno in casa.

POSSIBILI AVVERSARIE DELLE ITALIANE

Inter: Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United

Juventus: Atletico Madrid, Benfica, Psg, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal

NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

LE DATE DEGLI OTTAVI

15/16/22/23 febbraio: ottavi di finale, andata

8/9/15/16 marzo: ottavi di finale, ritorno.