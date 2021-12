Consiglio comunale del 9/12/2021: nota di Pisticci in Comune

Con il Consiglio Comunale del 09/12/2021, si incomincia a delineare l’azione politica e l’idea di collaborazione a cui pensa l’Amministrazione Albano.

Prima però bisogna capire, a meno di due mesi dalla proclamazione, se nel frattempo sia già cambiato qualcosa rispetto agli equilibri politici della tornata elettorale.

E’ evidente che, la componente civica della coalizione che ha vinto le amministrative, pian piano inizia ad evaporare.

Quel: “Siamo una coalizione di liste civiche più un partito”, ripetuto come un mantra nella campagna elettorale, oggi suona come una beffa.

Non che noi non lo sapessimo, bastava guardare le liste e ci si accorgeva dell’inganno, ma oggi finalmente risulta chiaro a tutti.

La dichiarazione di appartenenza all’UDC, del Consigliere Rago, serve anch’essa a marcare il territorio.

Nella stessa direzione vanno la candidatura del Consigliere Verri alle provinciali insieme a esponenti del PD e la Vicepresidenza Vicaria offerta dalla Maggioranza a Tuccino.

Noi di Pisticci in Comune, rimaniamo dell’idea che ingannare i cittadini solo per vincere le elezioni, sia la forma più grave di tradimento che la politica possa commettere ai danni del territorio.

D’altro canto, sembra il gioco del bastone e la carota. Da una parte la richiesta di collaborazione rivolta pubblicamente agli oppositori, dall’altra un’azione che definiremmo asso piglia tutto.

La maggioranza non tiene conto degli equilibri consiliari e di fatto vota un Vicepresidente Vicario non indicato dalla gran parte della minoranza.

Un’altra offesa istituzionale che evidenzia come in politica, la parola data, valga nulla per alcuni addetti ai lavori.

Insomma, ancora una volta, i cittadini hanno votato per cambiare e si ritrovano che non è cambiato nulla.

Peccato, almeno con una parte di questo esecutivo, ci aspettavamo ben altro confronto. Evidentemente conta più il potere che la lealtà.

Noi di Pisticci in Comune, continueremo a tenere alta l’attenzione a tutela degli interessi dei cittadini e in barba a tutti i tatticismi che si consumano ai danni della comunità.

Pisticci in Comune

La Segreteria

