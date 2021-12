DA DOMANI OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO ANCHE A MATERA

ll Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, domani (domenica 12/12/2021) firmerà un’ordinanza che impone l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto, sino al 9 gennaio 2022, nelle seguenti aree e vie delle città:- Via Granulari e Viale Europa durante lo svolgimento dei rispettivi mercati settimanali;

– Piazza Vittorio Veneto, Via del Corso, Via Corazza Via delle Beccherie, Via Ridola, Via Duni, Via La Vista, Via A. Persio, Piazza S. Francesco, Piazza Sedile, Via Duomo e Piazza Duomo;

– tutte le aree e piazze interessate dallo svolgimento di eventi e manifestazioni programmate per il periodo natalizio nel cartellone dell’Amministrazione Comunale.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; “Un provvedimento che ritengo necessario in forma prudenziale e dopo il progressivo rialzo dei contagi – spiega Bennardi – per evitare che la pandemia torni a essere protagonista, in un momento dell’anno in cui vogliamo invece dedicarci solo agli affetti. L’ordinanza sarà firmata domani (domenica) ma invito la cittadinanza sin da subito a indossare a scopo precauzionale la mascherina in tutte le vie del centro o comunque nelle aree affollate della città.”

