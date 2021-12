Verso CMB Matera vs Real San Giuseppe, le parole di Giovanni Pulvirenti

Archiviato il turno infrasettimanale con la bella vittoria esterna sul campo del Lido di Ostia, per i biancazzurri di Patron Auletta è già tempo di tornare in campo perché domani al PalaErcole di Policoro arrivano i campani del Real San Giuseppe, formazione al secondo anno in Serie A e che attualmente occupa il nono posto in classifica con 18 punti e ad un solo punto dalla zona qualificazione alla Coppa Italia. I ragazzi di mister Carmine Tarantino sono reduci dalla vittoria casalinga per 5 a 2 contro il Ciampino-Aniene dell’ex Wilde. I precedenti dello scorso anno parlano di una vittoria del CMB a Matera e un pareggio al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. La presentazione del match di domani è affidata a Giovanni Pulvirenti, giovane siciliano reduce da una grandissima prestazione e un super gol mercoledì contro l’Ostia:

“Quella di mercoledì è stata una grande prova, mancavano giocatori importanti e allo stesso tempo giocare contro il Lido di Ostia non è mai facile, lo dimostra il fatto che anche le prime della classe hanno fatto fatica contro di loro. Noi, dopo la gara di ieri, dobbiamo sicuramente crescere e capire che possiamo superare ogni ostacolo. Quest’anno si è creato un bell’ambiente, siamo contenti di lavorare insieme e penso che partite come quelle di mercoledì sono la dimostrazione. Sabato affronteremo una squadra in salute, con tante individualità e con pochi punti deboli. Sarà una partita che si giocherà sui dettagli e gli episodi faranno la differenza. Il CMB come sempre, a prescindere dall’avversario, scenderà in campo con i suoi valori, cercando di conquistare il massimo della posta in palio”.

Appuntamento sabato 11 dicembre 2021 ore 18:30 PalaErcole, Policoro. La partita sarà trasmessa in diretta su www.futsaltv.it

Correlati