Ritorno in campo per la PM Volley Potenza che sabato alle ore 18:00 sul teraflex della Palestra “Caizzo” ospiterà la Polisportiva Corato. Importanti novità in casa PM Volley con l’arrivo sulla panchina rossoblu dell’esperto tecnico pugliese Aldo Spicolo che prende in mano la formazione della Serie C femminile dalle mani di coach Elena Ligrani andando ad aggiungere un bagaglio di esperienza non indifferente. Tante le esperienze di coach Spicolo a livello nazionale e pugliese ed anche con le formazioni giovanili, le sue ultimissime esperienze lo hanno visto a Lucera (FG) nel Campionato di Serie D femminile e prima ancora esperienze in campionati giovanili a Grottaglie (TA), Oria (BR) e a Locorotondo in Serie B2 maschile in qualità di allenatore in seconda. “Con l’esperienza di mister Spicolo – dichiara il presidente Michele Ligrani – siamo certi che la nostra giovanissima formazione avrà modo di maturare ancora di più e di crescere in un campionato di per se già difficile ed entusiasmante“. Coach Elena Ligrani oltre ad affiancare coach Spicolo potrà dedicarsi con maggiore attenzione al Settore Giovanile in vista dell’avvio dei campionati di categoria insieme agli altri allenatori Annaluce e Concetta Ostuni e Francesco Angiolillo. Livia Di Camillo e compagne affronteranno sabato una formazione giovane ma che nel corso della stagione ha già messo in cascina cinque punti con due vittorie all’attivo tra cui l’ultima ottenuta in casa contro la VM Costruzioni Bitetto. Gara non facile per le potentine che affronteranno con il solito piglio e con la voglia di mettersi in mostra davanti al nuovo tecnico. La gara prenderà il via alle ore 18:00 di sabato 11 dicembre presso la Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Sabia e Avallone. La gara si svolgerà a porte chiuse dunque senza la presenza di pubblico ma sarà possibile seguire il match in live streaming sui canali social o attraverso la diretta punto a punto grazie al servizio www.direttavolley.com.

