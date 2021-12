Pisticci 13 Dicembre festeggia Santa Lucia

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Lunedì 13 dicembre 2021, si festeggia Santa Lucia, una santa amata, onorata e adorata da tutti e in particolar modo dai fedeli pisticcesi. Il programma messo a punto dal Parroco di Sant’Antonio, don Mattia Albano, in particolare prevede per venerdì 10 e sabato 11 dicembre la celebrazione di sante messe con triduo, alle ore 8,00 e 18,30. Per domenica 12 dicembre invece, è prevista la celebrazione di una santa messa alle ore 8,30 mentre alle ore 11, S.E. il Reverentissimo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, celebrerà una solenne santa messa nella chiesa di Sant’Antonio, in occasione della Giornata del Ringraziamento organizzato dalla Coldiretti di Basilicata. Nel pomeriggio, alle 17,30 una santa messa e alle ore 18,30 la simpatica manifestazione in piazza Umberto I°, con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale. La giornata di lunedì 13 dicembre, festività di Santa Lucia. Durante la giornata è prevista una santa messa alle ore 8,00, mentre alle ore 11 sarà celebrata una santa messa per i tantissimi devoti e alle 18,30, una altra santa messa a cui seguirà alle ore 19,30, una grande fiaccolata che, partendo da piazza Umberto, attraverserà via Bixio, via Cavour, via Garibaldi e Corso Margherita, fino a piazza Umberto I°. L’evento quest’anno è sponsorizzato dall’Amministrazione Comunale di Pisticci guidata dal sindaco Domenico Albano e dalla Pro Loco pisticcese guidata dal Presidente Beniamino Laurenza. Per la storia ricordiamo che Santa Lucia di Siracusa è conosciuta come Santa Lucia, una martire cristiana dell’inizio del IV° secolo , durante la grande persecuzione voluta dall’0Imperatore romano, Diocleziano. E’ venerata come Santa della Chiesa cattolica e della Chiesa Ortodossa che ne onorano la memoria, appunto il giorno 13 dicembre di ogni anno. Santa Lucia è ricordata come la Santa della Luce e come protettrice degli occhi.