MARCONIA: 13 Dicembre 2021 , Giornata Nazionale del Cieco.

L’Associazione Ciechi Ipovedenti ed invalidi Lucani Aciil Organizza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

e La Parrocchia San Giovanni Bosco, visite oculistiche gratuite in Piazza Elettra-Marconia di Pisticci (MT) – la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Sarà presente l’unità mobile oftalmica e verranno effettuate visite oculistiche gratuite al fine di garantire la prevenzione per grandi e piccini. Alle 18:00 la cittadinanza tutta è invitata alla Santa Messa presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco presieduta da Don Filippo e Don Alberto.

Per info Sig. Mancuso Nicola 3779857919.

Associazione Ciechi,Ipovedenti ed invalidi Lucani ACIIL

Sede regionale di Basilicata Largo Don Uva n.4 85100 Potenza

Telefono: 0971-306937 Cellulare: 3491530332