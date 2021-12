Donazione di cibo al WWF di Policoro da parte dell’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori

L’Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori, l’8 Dicembre 2021, ha effettuato una nuova donazione

all’oasi WWF di Policoro.

Nell’ambito delle attività di tutela e salvaguardia degli animali, l’Associazione ha effettuato una

donazione di crocchette, cibo in scatola, garze e altro materiale sanitario a favore degli animali in

cura presso il WWF di Policoro.

Alla presenza del sig. Colucci Tonino, in rappresentanza di WWF Policoro, dei ragazzi della

cooperativa Cofass e di altre associazioni ambientaliste di Ginosa e Castellaneta, è avvenuta la

donazione che è stata effettuata di persona dal nostro presidente Benedetto Gallitelli.

“Anche quest’anno l’Associazione Enzo Gallitelli ha voluto dedicare attenzione ai nostri amici animali

in ricordo di Enzo. Ci complimentiamo con il WWF Policoro e con i suoi volontari per la dedizione e

professionalità con cui quotidianamente si prendono cura degli animali in difficoltà” commenta

Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli.

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è stata fondata il 30 Settembre 2016 con lo

scopo di svolgere attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso

prematuramente a seguito di un incidente stradale. L’Associazione è iscritta al n.0089 del Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale della Regione Basilicata.

Indirizzo sede: Via Brescia n. 44 – 75025 Policoro (Matera)

Tel: 333.3857938

Sito: www.apsenzogallitelli.it

Email: apsenzogallitelli@outlook.it

Codice Fiscale per la donazione del 5×1000: 90025770778

