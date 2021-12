Cordoglio di Confapi Matera per la scomparsa dell’imprenditore Francesco Coretti, storico fabbro artigiano del Paip

Il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore materano Francesco Coretti, storico fabbro artigiano della zona Paip e padre dell’imprenditore associato Sergio Coretti, nonché del presidente onorario della CNA, Giovanni Coretti, e di Maria Pia.

Siamo vicini a Sergio, a Giovanni a Maria Pia e alla loro famiglia – dichiara il presidente De Salvo. L’officina del loro papà è stata per tanti anni rinomata per i suoi lavori in ferro. I figli, poi, ne hanno proseguito con successo l’attività. Il nostro associato, Sergio Coretti, dal 2004 ad oggi ha acquisito nuove nicchie di mercato e ha introdotto l’alta tecnologia per aumentare la competitività in mercati dove la qualità conta sempre di più.

Da Confapi Matera le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco Coretti.