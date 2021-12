“Clementine”, è già un successo il nuovo singolo degli SFK in feat, con Graziano Galatone.

E’ uscito l’8 dicembre su tutti i digital store il nuovo singolo della crew in collaborazione con il noto cantante e attore teatrale: il video in poche ore ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni

E’ già un clamoroso successo “Clementine”, il nuovo singolo degli SFK uscito lo scorso 8 dicembre su tutti i digital store.

Il brano della crew originaria di Palagiano – ma conosciuta e apprezzata in tutt’Italia – è stato realizzato in collaborazione con il cantante e attore teatrale Graziano Galatone, noto al pubblico in particolar modo per le straordinarie performances nei musical Notredame de Paris, Tosca e Promessi Sposi – Opera Moderna, solo per citarne alcuni.

“Il progetto musicale Clementine nasce da un input di Antonio Maglio, il “cantastorie” del posto – sottolinea Cosimo Pitarra, in arte ‘Freezer’, leader del gruppo – che tempo fa ideò il motivetto di questa canzone e le strofe del ritornello e che gentilmente ha donato a noi pazzi della SFK, fieri e lieti di stravolgere il mood della canzone ma sempre mantenendo rigorosamente nel testo l’amore per la nostra terra e per le nostre tradizioni, e soprattutto per il nostro frutto simbolo, la clementina, agrume dal sapore unico e inconfondibile che evidenzia l’esperienza e il sacrificio dei nostri contadini, della famigerata Conca d’Oro e delle nostre splendide terre attorno al paese, Palagiano”.

Valore aggiunto del brano il featuring con Graziano Galatone, ma fondamentale anche la collaborazione con altri importanti artisti del territorio: “Graziano ha prestato la sua splendida voce al ritornello e la presenza al video ufficiale: siamo orgogliosi di questo progetto con lui. Ma diversi sono i musicisti che han collaborato all’arrangiamento musicale del brano, tra cui Salvatore Antonacci, fisarmonica ”FOLKASUD”, Ciccio Raguso che suona i tamburelli nei Terraross, che han dato man forte al nostro storico beatmacker, Paolo Belmonte. Il tutto è stato lavorato dal grande maestro Giuseppe Di Gioia presso il GDG Records – Valentino RecordingStudio di Castellaneta”.

“Per il video, che ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni a poche ore dalla sua uscita su Youtube – conclude Freezer – ci siamo affidati all’ormai consolidato Marco Ritelli, altro talento della nostra terra. Per le riprese, inoltre, ringraziamo la bellissima maestra di ballo Alessia D’Alena per averci concesso i suoi passi e la sua presenza”.

SUGLI SFK Ormai nella scena musicale da quasi 20 anni, maestri della sperimentazione, gli SFK (Freezer, Lord Belmond, DonPabloMan, P’K’Red) nascono negli ambienti underground del Hip Hop e del Reggae italiano, per poi farsi spazio un po’ ovunque, vincendo e partecipando a contest musicali nazionali di alta caratura che gli hanno visti esibire dalla più piccola realtà di un paese della Puglia a teatri come quelli del Massimo di Roma, per non parlare del Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna, per poi ripetersi più volte nelle ultime edizioni del 1°Maggio di Taranto, davanti a migliaia e migliaia di spettatori in festa, innumerevoli i palchi solcati e le manifestazioni musicali a cui han dato il loro contributo artistico.

Ora per loro è arrivato il momento di donare al pubblico il frutto della grande esperienza musicale e d’intrattenimento accumulata negli anni, e non vi era perla musicale migliore, che li rappresenti attualmente, di “Clementine”.