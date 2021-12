CASTELLO SVEVO DI BARI XIII EDIZIONE DEL MEETING DEL VOLONTARIATO: MOMENTO DI RIFLESSIONE E D’INCONTRO A CITTADINANZA, SCUOLE E OPERATORI VOLONTARI NEL TERZO SETTORE SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE 2021

Il mondo del volontariato a confronto nell’intento di rafforzare lo spirito di solidarietà e far crescere progetti sinergici a servizio della collettività.

Officina degli Esordi, Sala Murat e Castello Svevo (sala Bona Sforza) sono i luoghi scelti quest’anno dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola alla regia della XIII edizione del Meeting del volontariato dal titolo “L’altro che è in me: il volontario allo specchio”, in programma l’11 e il 12 dicembre. L’evento sarà occasione privilegiata per favorire l’incontro e il confronto tra cittadini e volontari su temi di stretta attualità.

Il tema proposto quest’anno mira, attraverso diverse forme espressive, ad avviare un viaggio in cui “il proprio bagaglio personale” possa essere “riempito” attraverso l’interazione con l’altro.

Conferenze, laboratori, spazi espositivi, musica e teatro: ricco il cartellone degli eventi in programma. In particolare, a conclusione dei convegni mattutini e serali, sabato 11 Dicembre, a partire dalle ore 20.30, il Castello Svevo di Bari ospiterà il concerto di Erica Mou, dal simbolico titolo “Nature”; domenica 12 Dicembre sempre presso il Castello, spazio allo spettacolo teatrale dal titolo L’altro che è in me: #IOSIAMO di e con Tiziana di Masi.

In occasione del meeting, domenica 12 Dicembre il Castello effettuerà un’apertura straordinaria serale fino alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.00).

L’ingresso è gratuito per coloro che parteciperanno alle attività previste all’interno del meeting, concerto e spettacolo teatrale inclusi, previa prenotazione obbligatoria; diversamente, quanti hanno interesse a visitare il Castello, anche approfittando dell’apertura straordinaria di domenica, potranno regolarmente acquistare il biglietto di ingresso, al netto delle riduzioni e delle gratuità di legge, presso la biglietteria in loco o online.

Programma al Castello

SABATO 11 Dicembre 2021

Ore 10.00

Apertura del Meeting del Volontariato. Introducono: Alessandra Mongelli – direttore Castello Svevo di Bari; Rosa Franco – presidente CSV San Nicola; Antonio Decaro – sindaco del Comune di Bari; Francesca Bottalico – assessora al Welfare Comune di Bari; Costantino Esposito – docente di filosofia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Ore 11.00 – 13.00

Conferenza “La convivenza delle differenze passa anche dalle parole: piccolo laboratorio di linguaggio ampio”. In collegamento Vera Gheno – sociolinguista, autrice e docente universitaria; modera Roberta Franceschetti, esperta di media education, fondatrice di Mamamò.it

Ore 16.30 – 19.30

Conferenza “L’altro che è in me: educazione”

introduce e modera Massimo Bernardini – giornalista e autore televisivo

Cesare Moreno – Presidente dell’Associazione Maestri di Strada ONLUS

Bruno Mastroianni – Filosofo, consulente Rai, scrittore

In collegamento Vera Gheno – Sociolinguista, autrice e docente universitaria

Ore 20.30 – 23.00

Concerto di Erica Mou “Nature”. A partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 20.30) sarà possibile accedere esclusivamente alla Sala Bona Sforza per assistere al concerto.

DOMENICA 12 Dicembre 2021

Ore 16.30 – 19.00

Conferenza.

Introduce Mons. Filippo Santoro – Arcivescovo Taranto

Modera Alessandro Cobianchi – direttore CSV San Nicola

Intervengono:

Debora Ciliento – consigliere Regione Puglia

Valentina Romano – direttore Dipartimento Welfare Regione Puglia

Rosanna Lallone – Comitato Scientifico CSV San Nicola

Modera Paolo Ponzio – presidente Comitato Scientifico CSV San Nicola

Rosa Franco – presidente CSV San Nicola

Guido Boldrin – Comitato scientifico CSV San Nicola

Chiara Tommasini – presidente CSVnet

Ore 20.30

Spettacolo teatrale “L’altro che è in me: #IOSIAMO” di e con Tiziana di Masi. Ultimo ingresso per lo spettacolo alle ore 20.15.

Informazioni per il pubblico

Castello Svevo di Bari

Orario: 11 dicembre a partire dalle ore 10.00; 12 dicembre a partire dalle 16.30

L’ingresso è gratuito per coloro che partecipano alle attività previste all’interno del meeting, concerto e spettacolo teatrale inclusi, previa prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento capienza della sala Bona Sforza (130 posti).

Coloro che hanno interesse a visitare il Castello possono, invece, regolarmente acquistare il biglietto di ingresso, al netto delle riduzioni e delle gratuità di legge, presso la biglietteria in loco o online.

Per prenotazione e informazioni: http://www.meetingdelvolontariato.com

email: info@csvbari.com tel. +39 080/5640817​

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti.​