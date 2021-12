Aziende confiscate: il 13 dicembre in Camera di commercio la presentazione del progetto O.K. Open Knowledge

Lunedì 13 dicembre alle ore 10.00 nella Sala Resta della Cittadella delle imprese di Taranto, si svolgerà una delle tappe del Roadshow nazionale di presentazione del progetto “OK Open Knowledge”, iniziativa promossa da Unioncamere in partnership con ANBSC, e realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 – FSE – Ministero dell’Interno.

La Camera di commercio di Taranto è fra i 22 Enti camerali partner dell’importante progetto che si propone di promuovere presso le istituzioni e la società civile l’utilizzo del Portale “Open Data Aziende Confiscate”, facendo emergere la sua funzione di supporto informativo delle strategie e delle azioni volte alla gestione e valorizzazione delle aziende confiscate.

Obiettivo dell’evento è anche quello di iniziare a creare le condizioni per un confronto sistematico tra i vari attori pubblici e privati locali al fine di individuare percorsi innovativi volti alla valorizzazione delle aziende confiscate.

PROGRAMMA

ore 10:00 Saluti istituzionali

– On. Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto

– Demetrio Martino, Prefetto di Taranto

– Antoniovito Altamura, Presidente Ordine degli Avvocati di Taranto

ore 10:20 Introduce e modera i lavori

– Claudia Sanesi, Segretario Generale della Camera di commercio di Taranto

ore 10:30 Presentazione del progetto O.K. Open Knowledge – Conoscere le aziende confiscate

Giuseppe Del Medico – Unioncamere – Responsabile progetto Open knowledge

ore 10:45 Il portale “Open Data Aziende Confiscate” e le informazioni di inquadramento del fenomeno

Paolo Cortese – Centro Studi Tagliacarne Project manager Osservatori sui Fattori di Sviluppo

ore 11:00 Conclusioni

dr. Enrico Bruschi – Sostituto Procuratore della Repubblica

L’incontro si svolge in presenza. Per partecipare è necessario compilare la scheda disponibile all’indirizzo:http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/news/2021/Open_Knowledge.html e inviarla a francesca.sanesi@ta.camcom.it (il giorno dell’evento ne sarà richiesta la sottoscrizione). Le adesioni saranno accettate fino alla capienza massima della Sala (75 posti). Per l’accesso alla Sala sono obbligatori green pass e mascherina per tutta la durata dell’evento. Ulteriori informazioni: avv. Pietro Mancarelli – pietro.mancarelli@ta.camcom.it

𝗟’𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶.