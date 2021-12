450 km di tracciato, 10 itinerari, una guida per cicloamatori

Venerdì 10 dicembre la prima presentazione a Potenza

Roma, 09/12/2021. Una Basilicata inedita, tutta da pedalare, lungo un tracciato di 450 km e 10 itinerari con mappe, curiosità e approfondimenti tecnici. Un guida per cicloamatori alla scoperta di una terra magica in cui esplorare luoghi da sogno e panorami mozzafiato. Venerdì 10 dicembre alle 18 Typimedia Editore, in collaborazione con il Comune di Potenza, presenta per la prima volta “Basilicata Bikeways. La ciclovia dei Boschi sacri, da Pescopagano a Castrovillari”, il primo volume della collana “Le Tartarughine”, curato da tre lucani doc – Manuela Lapenta, Simon Laurenzana (testi), Gerardo Smaldone (grafiche) e con le foto di Salvatore Laurenzana – che hanno fatto della bici un mezzo non solo di trasporto, ma anche di crescita e di rivoluzione sociale.

Appuntamento al Palazzo del Turismo e della Cultura di Potenza, in compagnia del sindaco Mario Guarente, Domenico Pozzovivo, ciclista professionista, gli autori Manuela Lapenta e Simon Laurenzana, il fotografo Salvatore Laurenzana e l’editore di Typimedia Luigi Carletti, che si confronteranno in un incontro moderato da Rosario Angelo Avigliano, animatore culturale e guida turistica.

“Basilicata Bikeways” guida gli appassionati di ciclismo attraverso due parchi nazionali e 28 borghi (26 in Basilicata, 2 in Calabria), lungo una rete di strade e stradine, esplorando luoghi e scoprendo comunità e tradizioni, in un continuo saliscendi emozionale che rispetta fedelmente l’orografia della regione. Un territorio ideale per chi ha scelto le due ruote, attraversato da strade provinciali e statali poco trafficate, tra mare e montagne, boschi e colline, campi coltivati e un cielo di un azzurro infinito.

Pedaleremo da Muro Lucano, il borgo presepe fino a Potenza, il capoluogo più alto d’Italia e Città delle 100 scale. Da Marsicovetere, il borgo di pietra sulla valle dell’Agri, ai celebri parchi: quello Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese e quello del Pollino, il più grande d’Italia. E poi, ancora, valicheremo il Monte Alpi e il Monte Raparo, percorreremo la ciclabile sulla ex ferrovia Lagonegro-Rotonda, visiteremo il parco archeologico di Grumentum e due borghi riconosciuti tra i più belli del nostro paese, Viggianello e Morano Calabro.

Basilicata Bikeways. La ciclovia dei Boschi sacri, da Pescopagano a Castrovillari (Typimedia Editore, 168 pag, € 19,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il libro online sul sito www.typimediaeditore.it.