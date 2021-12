Ex Auchan, domani 10 dicembre alle 10 incontro in prefettura a Potenza

Domani venerdì 10 dicembre, alle 10, si terrà un incontro con il nuovo prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sulla vertenza dei lavoratori del magazzino ex Auchan di San Nicola di Melfi, con la presenza dei sindaci di Melfi e Lavello, della Regione Basilicata, dei responsabili di Margherita distribuzione (società che ha gestito per Conad la vendita Auchan), del consorzio Cisa e dei sindacati, con una delegazione di lavoratori.

Ormai è da un anno e mezzo si attendono risposte da Margherita e Conad rispetto agli impegni assunti al Mise sul contributo, anche economico, per sostenere i lavoratori e favorire la ricollocazione degli stessi e la riuscita del bando di reindustrializzazione pubblicato dalla Regione Basilicata nei giorni scorsi.

I lavoratori auspicano un intervento autorevole del prefetto per il rispetto degli impegni assunti dalle società e per il rispetto della dignità degli ex lavoratori che vivono una condizione di fortissimo disagio sociale ed economico dovuto anche ai ritardi dell’erogazione degli ammortizzatori sociali che rischiano di rendere ancora più amare le prossime festività.