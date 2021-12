Dopo 2 anni torna la festa dell’Immacolata. Nello stesso giorno bella novità: la sfilata di carrozze dell’Associazione Cavalieri Nostra Signora del Casale

di MICHELE SELVAGGI

PISTICCI. Dopo due anni di pandemia – come ha sottolineato in un accorato messaggio il Parroco di San Pietro e Paolo don Rosario Manco, grazie all’impegno della parrocchia e dei fedeli, si è tornata a celebrarsi la Festa della Immacolata Concezione della ultracentenaria chiesetta dell’antico e sempre suggestivo rione Dirupo. Programma annunciato e rispettato in pieno con la attesa, solenne processione della statua che nella mattinata, alla guida del parroco responsabile don Manco, ha attraversato le più importanti strade della città, accompagnata da tantissimi fedeli, soprattutto giovani, e dal Complesso Bandistico Città di Pisticci del maestro Mariano Pastore. La statua della Vergine, per tutto il tragitto è stata portata a turno, a spalla dai componenti della Associazione Portatori di San Rocco. La processione è stata accolta e salutata con devozione da tantissimi fedeli lungo il percorso cittadino. Nello stesso giorno, un tocco di novità, ma anche di grande e piacevole spettacolarità, la bella sfilata di tre carrozze d’epoca benedette dal Parroco don Antonio Di Leo e trainate da bellissimi cavalli, guidati rispettivamente dal Dr. Berardino( Dino ) Iula, dal Cavalier Giuseppe Quinto e dal signor Salvatore Nuvoletta, che, partendo da Piazza Umberto I°, più volte hanno attraversato il primo tratto di Corso Margherita, via Cantisano e via Mario Pagano, ritornando poi al punto di partenza. La lodevole idea è stata della Associazione Cavalieri di Nostra Signora del Casale del Presidente Angelo Prudente, non nuova a questo tipo di iniziative e di cui sentiremo parlare anche durante il periodo natalizio.