Verso Lido di Ostia vs CMB Matera, le parole del D.S. Angelo Pascale

Si torna subito in campo, mercoledì 8 dicembre è in programma il turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata di campionato dove l’ Opificio 4.0 CMB Matera affronterà in trasferta il Lido di Ostia. Il punto sul mercato del CMB e sulla stagione con il direttore sportivo Angelo Pascale:“Venerdì siamo stati sfortunati ad affrontare la capolista senza Miguel ma abbiamo giocato comunque una buona gara. Tanti errori individuali che hanno condizionato il risultato, le ripartenze del Padova sono state letali, abbiamo affrontato una squadra esperta e abbiamo creato da soli situazioni che i nostri avversari hanno sfruttano al meglio e così hanno portano a casa la partita.

Mercoledì andiamo ad Ostia con una squadra molto rimaneggiata, l’espulsione di Stazzone, l’infortunio di Hrkac e Weber ancora in forse sono assenze importanti ma sono convinto che giocheremo la nostra partita in pieno stile CMB e cercheremo di conquistare tre punti importanti. Per quanto riguarda il mercato, dispiace molto per la situazione del tesseramento di Basile, si tratta di un giocatore fondamentale per la nostra squadra ma siamo stati un po’ sfortunati con le tempistiche di alcuni documenti. Sono convinto che con l’inserimento di Santiago e di qualche altro profilo che a breve ufficializzeremo avremo una rosa competitiva per chiudere al meglio il girone. Purtroppo, in questa fase, stiamo pagando la finalizzazione del gioco, abbiamo creato sempre tanto, in tutte le gare, ma finalizzato poco sotto porta, speriamo che con l’innesto di questi profili miglioreremo questo aspetto. Ad oggi il bilancio della stagione è positivo, siamo in piena corsa per la qualificazione alla Coppa Italia e possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti di quanto fatto fino a questo momento, visto il livello della Serie A”.