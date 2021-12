Sorteggiato l’ordine per la composizione della scheda elettorale

E’ stato sorteggiato questa mattina, l’ordine delle liste sulle schede elettorali della Provincia di Potenza, che i Consiglieri comunali chiamati al rinnovo dell’assemblea (12 componenti in carica per 2 anni), troveranno Sabato 18 Dicembre p.v., presso il seggio elettorale che sarà allestito nella Sala Consiliare dell’Ente in Piazza Mario Pagano.

Si potrà votare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Lo scrutinio avverrà a partire dalla mattina di Domenica 19 Dicembre.

Qui di seguito l’ordine sorteggiato: 1) LA PROVINCIA DEI COMUNI; 2) FRATELLI D’ITALIA; 3) LA PROVINCIA DEI 100 COMUNI; 4) PROVINCIA AL CENTRO; 5) AMMINISTRATORI LUCANI; 6) FORZA ITALIA

Qui il link della scheda:http://www.provincia.potenza.it/provincia/files/docs/16/71/44/DOCUMENT_FILE_167144.pdf