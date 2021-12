LE INIZIATIVE NATALIZIE E NON, DELLE PRO LOCO DI PISTICCI E MARCONIA

PISTICCI. Sempre attive le nostre Pro Loco. Quella di Pisticci centro, guidata dal Presidente Beniamino Laurenza, ha messo in atto un ” Concorso Esposizione Presepi”. In particolare per i giorni 8 – 18- 23 – 26 e 28 dicembre in corso, è indetta la partecipazione gratuita ed aperta a tutti, relativo alla esposizione presepi presso la sede Pro Loco di Pisticci centro in piazza La Salsa del rione Dirupo. Per l’occasione, tutti i cittadini potranno esprimere il loro giudizio attraverso un voto di preferenza segreto, durante tutto il periodo espositivo. Il presepe che risulterà il più votato riceverà un prestigioso premio. Negli stessi giorni, sempre da parte dell’Associazione Pro Loco pisticcese del responsabile Laurenza, verrà presentata la Quarta Edizione del “Natale Pisticcese”, con Mercatini natalizi e presepe monumentale. Per il 29 dicembre, una serata dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione da parte di ASD Vittoria Dance – l’Incanto. Per quel che concerne la Pro Loco di Marconia guidata da Lino Malvasi, per i giornio 18 e 19 dicembre, una interessante mostra fotografica in piazza Elettra a Marconia, denominata “ Meravigliosa Basilicata , un soffio d’arte a fine anno”, mentre sempre per il giorno 19 dicembre si esibirà il Coro Gospel nella chiesa di San Giovanni Bosco. Ancora, da parte della Associazione marconense guidata da Malvasi, è stata organizzata la prima edizione della rassegna relativa alla conservazione della lingua locale – il dialetto pisticcese – di cui se ne parlò già negli anni 80 grazie alla iniziativa della associazione “Nuovi Orizzonti” di cui Malvasi faceva parte e che riscosse notevole successo. La cosa ora viene rispresa, grazie all’impegnoi della Insegnante Milena Gentile che anche allora ne faceva parte e dell’avvocatessa Alessandra D’Angella anch’essa sempre attiva e presente nella vita associativa. L’evento ha trovato particolare interesse anche da parte delle Dirigenti Scolastiche Dottoressa Di Trani e dottoressa Maria Grazia Di Bello, che hanno assicurato la loro piena disponibilità. Il concorso è riservato a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale di Pisticci. Per chi ha interessa a partecipare, i lavori dovranno essere inviati in foirmato PDF entro il prossimo 15 febbraio 2022 all’indirizzo “ prolocomarconia.concorso@gimail.com. MICHELE SELVAGGI”

Correlati