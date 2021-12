La Sicilia applaude Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina

Teatro pieno e gente entusiasta per Uno, nessuno e centomila che a Catania ha riscosso il favore del pubblico che non ha risparmiato applausi per Marianella Bargilli e Pippo Pattavina che insieme alla compagnia sotto la direzione di Antonello Capodici resterà in Sicilia fino al 19 dicembre. “Un debutto che è andato splendidamente -ha commentato dopo lo spettacolo Pattavina- è stata una gioia vedere riaprire i teatri, recitare con un pubblico attento, con una splendida compagnia e una meravigliosa compagna come Marianella Bargilli con la quale è un piacere recitare e con un testo scritto dal sommo Luigi Pirandello per cui diventa una grande responsabilità e allo stesso tempo un

grandissimo piacere. Evviva il teatro e che vengano serate come queste!” “Un teatro gremito, più di settecento persone, un testo bellissimo, una compagnia con la quale è un piacere recitare, al mio fianco il maestro Pattavina… cosa posso desiderare di più! – aggiunge Bargilli raggiante- amo Pirandello che con i suoi testi lancia sempre grandi sfide, amo la Sicilia da sempre, quindi sono felice che avremo ancora alcune date qui prima della pausa natalizia”. Uno, nessuno e centomila sarà infatti in scena il 7 a Ragusa al Teatro Marcello Perracchio per poi tornare a Catania al teatro ABC il 9/10/11/12 mentre il 16 sarà la volta di Caltanissetta al teatro Regina Margherita, il 18 a Carlentini al teatro comunale Turi Ferro e infine il 19 ad Augusta al teatro Città della notte. Uno, nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina Regia di Antonello Capodici Musiche originali di Mario Incudine Produzione Associazione progetto teatrando



ATA Carlentini

La tournée riprenderà l’anno prossimo e attraverserà l’Italia. Ecco le date:

Gennaio 2022

Dal 19 al 23 : Brescia – teatro Sociale

Dal 25 al 30 : Roma -teatro Quirino Vittorio Gassman

Febbraio 2022

1 : Cecina Teatro Comunale De Filippo

12/13 : Modica -teatro Garibaldi

14/15 : Capo D’Orlando- Rosso di San Secondo

Dal 18 al 21 -Ferrara -teatro Comunale

22/23 : Vicenza – teatro Comunale

24 : Este – teatro Ferinelli

25 : Cittadella – teatro Sociale

Marzo 2022

4/5/6 : Faenza – teatro Masini