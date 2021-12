Ge Avio Rivalta, Ugl Metalmeccanici:”Grande risultato al rinnovo RSU”.

“Grande risultato dell’Ugl Metalmeccanici nel sito GE Avio Aero di Rivalta (Torino), importante azienda del settore dell’aeronautica civile e militare dove si sono appena concluse le operazioni per le elezioni del rinnovo della RSU/RLS. L’o.s. si afferma e raddoppia la RSU passando nel collegio operai dal 6% dei consensi della tornata precedente al 10,9% e, per la prima volta nel collegio impiegati l’Ugl si attesta al 4% delle preferenze così permettendo di eleggere una RSU operai e un RSU impiegati. Risultano eletti rappresentante sindacale della Ugl, come impiegato Alberto Eriglio mentre, come operaio Savino Cavuoto il quale, ricoprirà anche il ruolo di RLS grazie all’ottimo risultato ottenuto dall’Ugl che si attesta al 9% dei voti nel collegio per i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”.

È quanto dichiara Ciro Marino, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino per il quale, “un plauso agli eletti Cavuoto e Eriglio, un ringraziamento a tutti lavoratori per la fiducia accordata, ai nostri candidati e alla nostra organizzazione sempre più vicina ai diritti dei lavoratori. Grazie inoltre va alla Commissione elettorale, insomma ci sentiamo di essere riconoscenti sempre a tutti coloro che hanno creduto in questa nostra sempre più grande o.s” – conclude Marino.