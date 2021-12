Elezioni Rsa Stellantis Torino, l’UglM a Mirafiori meccaniche aumenta, si attesta al 12,13% dei voti.

“Affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alla Stellantis Mirafiori meccanica di Torino. Con la lista dei suoi candidati per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l’o.s. si vede ancora gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori con il 12,13 % dei voti incrementando di 4,5 % rispetto alla scorsa tornata elettorale, eleggendo Rsa Antonino Conti che a sua volta farà parte nell’esecutivo e nelle commissioni aziendale”.

È quanto dichiara Ciro Marino, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Torino per il quale, “complimenti vanno agli amici che hanno dato disponibilità a candidarsi nella nostra lista, all’eletto Conti che con questo risultato, un successo per noi straordinario, ci vede aumentare di voti rispetto alla scorsa tornata elettorale: segno che abbiamo lavorato bene e i colleghi ci hanno premiati. All’Ugl, con questa fiducia, viene permesso in virtù della nuova elezione, di poter al meglio rappresentare le istanze dei dipendenti di Mirafiori meccaniche nell’esecutivo aziendale e nelle commissioni, dove sarà sempre e comunque a difesa dell’occupazione, collaborativa, propositiva e di stimolo nella progettazione di politiche industriali per il bene dell’azienda. La serietà, la concretezza, le idee di fare sindacato in maniera moderna partecipativa: è questo lo spirito dell’Ugl, ripagato dal risultato ottenuto. Un’Organizzazione – conclude Marino – attenta da sempre a quello che avviene nei territori, nelle fabbriche e che lavora con i suoi delegati e dirigenti sindacali ogni giorno, spesso in silenzio, ma sempre per dare una risposta e una speranza ai lavoratori e quelli che il lavoro non lo hanno”.

“Un ringraziamento – giunge dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici – va alla Rsa Antonino Conti, alla Commissione elettorale, ai candidati, agli iscritti e a tutti quei lavoratori che hanno creduto in questa nostra sempre più grande Ugl metalmeccanici. Un grazie in particolare al Segretario della federazione metalmeccanica di Torino, Ciro Marino e tutti i dirigenti per l’instancabile impegno quotidiano che vede sempre più incrementare i risultati per il bene dei lavoratori e a difesa occupazionale del territorio torinese”.