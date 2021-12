6 dicembre, San Nicola: prende il via il Natale di Castellaneta

Come da tradizione, prende il via il 6 dicembre, nel giorno della

celebrazione di San Nicola, patrono della città, il Natale

castellanetano. Nelle vie si respira il profumo delle pettole e si

addobbano i focolari, pronti ad accogliere le famiglia che si ritrovano

per festeggiare i tanti castellanetani con il nome del santo.

Circa 20 appuntamenti che allieteranno le festività tra Castellaneta e

la Marina, grazie al cartellone organizzato dall’Amministrazione

Comunale e dal DUC – Distretto Urbano del Commercio, con la

collaborazione delle associazioni locali Amici delle Gravine, Amici del

Presepe, AMC Motoclub, Vespa Club, Aracnea, Pro Loco Rodolfo Valentino.

Un programma sobrio, dato lo stato di emergenza legato alla pandemia in

corso, ma che non vuole mancare di offrire occasioni di svago e di

comunità, da vivere con attenzione, nel rispetto delle disposizioni

anticontagio.

«Castellaneta si prepara a vivere le festività di Natale – commenta il

primo cittadino Giovanni Gugliotti – con i tradizionali appuntamenti in

famiglia, particolarmente sentiti nella nostra comunità, ma anche con

gli eventi promossi dall’Amministrazione comunale, per poter tornare,

seppure con attenzione, a vivere insieme momenti gioia e di festa. Fra

luminarie ed eventi, vivremo l’atmosfera magica del Natale, grazie alla

collaborazione di tante associazioni locali, che ringrazio a nome

dell’intera Amministrazione. Auguro a tutti i castellanetani di vivere

queste festività con gioia, in famiglia e nella nostra comunità,

ritrovando pace e serenità, per poter guardare con fiducia e ottimismo

il nuovo anno che sta per arrivare».

IL PROGRAMMA

Si parte con l’inaugurazione del Natale castellanetano, con la consegna

delle chiavi della città a San Nicola, santo patrono della città, e

l’accensione delle luminarie per le vie cittadine.

Il 7 dicembre si terrà l’inaugurazione della tradizionale mostra dei

presepi, a cura dell’associazione Amici del Presepe, nel Palazzo

Baronale, che per l’occasione sarà riaperto al pubblico dopo i lavori di

restauro a cura dell’Amministrazione Comunale.

Domenica 12 dicembre doppio appuntamento, nella mattinata sarà

inaugurata la nuova area sportiva della Gaudella, con la partecipazione

straordinaria di Babbo Natale che porterà tante caramelle ai bimbi della

contrada. Nel tardo pomeriggio, Babbo Natale si trasferirà in piazza

Umberto I per inaugurare la sua casetta – dove poter consegnare le

letterine di Natale – con annessi mercatini, dolci, gadget, street band

e i Babbo Natale in vespa.

Sabato 18 altri due eventi: il primo a Castellaneta Marina,

nell’auditorium “Stella Maris” con il “Natale in music”, a cura della

Pro Loco Rodolfo Valentino, e il secondo nelle Officine Mercato

Comunale, con lo spettacolo “A spasso con i Pink Floyd”, a cura degli

Amici delle Gravine e Note d’Arte.

Domenica mattina 19, Babbo Natale arriva a Castellaneta Marina in piazza

per caramelle, gadget e foto ricordo, grazie alla Pro Loco Rodolfo

Valentino.

In serata, a Castellaneta, “Babbo Natale viene in moto”, corteo di

motociclisti con consegna dei regali a cura dell’AMC Motoclub di

Castellaneta e casetta di Babbo Natale in piazza Umberto I pronta ad

accogliere piccoli e meno piccoli con mercatini e animazioni.

Per l’anti vigilia di Natale, appuntamento in piazza Umberto I con il

concerto dei Sound Beat Band e i mercatini di Natale.

Martedì 28 dicembre, nell’auditorium “7 Febbraio 1985”, si terrà la

premiazione del concorso letterario “Egidio Saracino”, a cura di

Aracnea.

Mercoledì 29 dicembre, appuntamento con la “Notte Bianca – Winter

Edition”, grandi occasioni di shopping per le vie della città, fra

animazioni, intrattenimento e degustazioni.

A gennaio, martedì 4 “Bingo di Natale” nell’auditorium “Stella Maris” di

Castellaneta Marina, tombolata a cura della Pro Loco Rodolfo Valentino.

Si prosegue mercoledì 5, con “Aspettando la Befana” in piazza Umberto I,

grazie ai ragazzi della scuola di musica “Do re mi”, con mercatini,

dolci e caramelle.

Per l’Epifania, la tradizionale “Befana vie dal Mare” sul lungomare di

Castellaneta Marina.

Chiude il cartellone delle festività natalizie, la premiazione della

mostra dei presepi, in programma sabato 8 gennaio a Palazzo Baronale.

Agli eventi al chiuso, si accede solo con Super Green pass.