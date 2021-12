UILTRASPORTI: INCONTRO-DIBATTITO LUNEDI’ 6 A SENISE

“Trasporto indispensabile veicolo per la mobilità e il turismo: è il tema dell’incontro-dibattito promosso a SENISE dalla UILTRASPORTI per lunedì 6 dicembre con inizio alle ore 17,30 (ex sala Consiliare – complesso S.Francesco).Introduce il segretario regionale Uil trasporti Antonio Cefola. Intervengono: G. Castronuovo, sindaco di Senise; R. Franciosa, presidente Unpli; R. Guarino, Presidente Provincia Potenza; Donatella Merra, assessore regionale Infrastrutture-Trasporti. Modera il direttore editoriale de La Nuova del Sud, D. Pace. Conclude il segretario regionale Uil Vincenzo Tortorelli. “Intendiamo rimettere al centro del confronto il sistema dei trasporti – sottolinea Cefola – in una fase di grandi cambiamenti per i programmi della Regione e per le missioni specifiche previste dal Pnrr con proposte che possano adeguare i servizi alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e del turismo anche nelle aree più interne”. Area degli allegati

