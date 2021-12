REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 04 DICEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 03 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 482.028

Tamponi molecolari totali negativi n. 447.532

Persone testate n. 250.786

Test antigenici totali 26.306

Tamponi molecolari di giornata n. 737

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 43

Tamponi molecolari negativi n. 694

RICOVERATI N. 14

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 3

Pneumologia n. 3

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 6

Pneumologia n. 2

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 31

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 43

Positivi residenti: n. 39

N. Comune

2 Castelsaraceno

4 Ferrandina

2 Lagonegro

7 Matera

2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

5 Montescaglioso

2 Nova Siri

1 Pignola

3 Policoro

6 Pomarico

3 Potenza

2 Ripacandida

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 31

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 31

N. Comune

1 Albano di Lucania

1 Brindisi di Montagna

1 Campomaggiore

5 Ferrandina

9 Matera

1 Moliterno

1 Montescaglioso

10 Policoro (n. 1 domiciliato a Scanzano Jonico)

1 Sant’Arcangelo

1 Stigliano

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 1.156

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 1.142

DECEDUTI RESIDENTI N. 604

GUARITI RESIDENTI N. 29.129

Potenza, 4 dicembre 2021

Task Force Regione Basilicata