Piano strategico, Bardi incontra il terzo settore

“I corpi intermedi sono fondamentali in ogni democrazia e oggi dall’incontro con i rappresentanti del terzo settore abbiamo evidenziato la loro importanza. Ci sarà una ulteriore valorizzazione del loro ruolo nella versione definitiva del piano strategico regionale, perchè si tratta di sentinelle del territorio che possono dare feedback decisivi per monitorare e migliore le politiche regionali. E abbiamo bisogno del loro impegno, del loro contributo e del loro sostegno. L’obiettivo comune è contrastare lo spopolamento, attraverso innovative misure economiche, sociali e ambientali”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il giorno 7 Dicembre alle ore 10 presso la Sala Inguscio, è invece previsto l’incontro con ANCI Basilicata.