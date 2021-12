Il Suolo, l’Ambiente, la Storia. La Fondazione MIdA festeggia la giornata del Suolo.

Tra le presenze a Pertosa il 6 Dicembre, anche quella del Deputato Piero De Luca



In occasione della Giornata Mondiale del Suolo – World Soil Day, la Fondazione MIdA organizza il 6 dicembre 2021 a partire dalle ore 10,00 una giornata di presentazione dei sistemi naturalistico e museale, promuovendo una riflessione con chi ha collaborato più da vicino alla loro realizzazione. La Giornata Mondiale del Suolo – World Soil Day si celebra il 5 dicembre e ogni anno la FAO-Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura organizza campagne di sensibilizzazione su tematiche legate al suolo e alla sua salvaguardia.

La Fondazione MIdA ospiterà molti degli esperti e degli studiosi che l’hanno affiancata in questi anni nella realizzazione del Museo del Suolo, unico in Italia, e delle attività di ricerca e di divulgazione che si sono integrate con quelle di turismo ambientale e culturale e sono state compiute attraverso allestimenti museali, formazione, visite, atelier, ricerca partecipata, convegni, una collana di pubblicazioni dedicata ai sistemi ipogei, attività in agricoltura, stage, partecipazione a network, ed iniziative di coinvolgimento della comunità. Sarà, inoltre, l’occasione per ricevere in dono l’opera “Collezione sui suoli d’Italia” realizzata dal maestro Roberto Panico. L’opera, infatti, rientra nelle azioni messe in campo dal Communication Team della FAO e in particolar modo da Giusy Emiliano con l’intento di mettere insieme arte contemporanea e scienza per supportare la sostenibilità ambientale e la tutela dei suoli.

L’evento vedrà la partecipazione in presenza dell’Onorevole Piero De Luca e quella in collegamento di Ronald Vargas, Segretario del Global Soil Partnership, Land and Water Office della FAO.

Per l’occasione saranno presentati due nuovi allestimenti del Museo del Suolo: la sezione dedicata a rocce e fossili che sarà un ulteriore strumento divulgativo e didattico per la comprensione della geologia del territorio; la sezione dedicata agli insetti che nel nostro territorio sono associati al suolo e alle loro influenze sulle piante e l’agricoltura.