Grande partecipazione alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil oggi a Potenza In sindacati chiedono più equità nella legge di Bilancio.

Grande partecipazione oggi a Potenza alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a

sostegno delle proposte e delle piattaforme presentate al Governo in questi mesi per

modificare le misure previste nella legge di Stabilità. Lavoro, occupazione, lotta alla

precarietà, protezioni sociali, fisco, pensioni, investimenti e Mezzogiorno i temi al centro

dell’iniziativa sindacale. La mobilitazione sui temi nazionali si intreccia a quella decisa da

tempo dalle segreterie regionali confederali a sostegno del documento unitario sindacale “Un

patto per il lavoro e per il rilancio dopo la crisi. Le visioni e i progetti per trasformare il Paese

e la regione”, con l’obiettivo di costruire insieme la Basilicata di domani.

Aprendo la manifestazione il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, ha

detto che “oggi da questa piazza si alza forte la voce delle lavoratrici e dei lavoratori, dei

giovani, dei disoccupati, dei pensionati della Basilicata per dire al governo che su fisco,

pensioni, lavoro, Mezzogiorno occorre cambiare strada, perché quella che è stata imboccata

con l’ultima legge di bilancio è sbagliata. Al presidente Draghi – ha aggiunto – riconosciamo

di aver dato alla politica l’autorevolezza che serviva per uscire dalla più grave emergenza

sanitaria, economica e sociale che si ricordi. Ora al presidente del consiglio chiediamo di

mettere in atto l’insegnamento del suo maestro Federico Caffè per l’equità, la giustizia

sociale e la cooperazione tra forze sociali e istituzioni. Il nostro paese si rilancia solo se si

rimettono al centro le donne e gli uomini del lavoro, le pensionate e i pensionati, le donne e

gli uomini che in questi due anni hanno garantito con grande sacrificio la tenuta economica e

sociale dell’Italia. Oggi non scendiamo in piazza per partito preso – ha concluso – ma per

lanciare al governo e ai partiti un messaggio che invoca inclusione, partecipazione e

sviluppo. Noi siamo qui per fare del futuro un tempo delle opportunità e non della

rassegnazione, un tempo della speranza e non della sfiducia”.

Per il segretario regionale della Uil, Vincenzo Tortorrelli, “le risorse del Pnrr devono essere

un’opportunità e non l’ennesima occasione persa. Lo diciamo da tempo: il 40% delle risorse

del Pnrr sono insufficienti a colmare i divari – ha detto dal palco di piazza Don Bosco –

Servono investimenti per una riforma, anche qui strutturale, dell’apparato amministrativo con

più assunzioni e più formazione. Servono più risorse, per garantire crescita, sviluppo,

occupazione e inclusione. A partire dai settori strategici regionali dall’automotive e al

petrolio. Per il polo dell’auto di Melfi la nostra idea è di organizzare un’iniziativa valida che

affermi e valorizzi la centralità dello stabilimento Stellantis e del suo relativo indotto come

polo di eccellenza, come frontiera dell’industria, come distretto sociale, come motore dello

sviluppo a tutela dell’occupazione e garanzia di futuro. Ci aspettiamo che il Governo faccia di

più , rafforzando le politiche industriali obbligando le multinazionali nel rispetto degli accordi

e negli impegni assunti, sugli investimenti e sull’occupazione, nonché sugli standard

qualitativi del lavoro”. Tortorelli ha fatto poi riferimento all’incontro di ieri di Cgil, Cisl, Uil con

il presidente Bardi: “Il governatore si è reso disponibile al patto del lavoro dei sindacati; noi

eravamo già pronti, ora bisogna che si passi dagli annunci ai fatti e che lo si faccia con un

metodo nuovo che parta dalla programmazione ed arrivi a definire le condizioni necessarie

per il lavoro, il rispetto dei lavoratori e il rispetto per chi lavoratore è stato”.

Ha chiesto “discontinuità, responsabilità e coesione” il segretario generale della Cgil

Basilicata Angelo Summa: “Servono misure che incentivino la buona occupazione e l’equità

sociale, superando la precarietà e mettendo al centro i giovani. Bisogna dare con urgenza

risposte ai cittadini lucani che vivono un grande disagio sociale. Siamo tra le regioni più

povere d’Italia – ha precisato – con un elevato tasso di disoccupazione giovanile e femminile.

Occorre porre rimedio con urgenza alla spopolamento, che rimane la più grande criticità

della nostra regione, e colmare il divario di cittadinanza investendo nel welfare e nel

rafforzamento della pubblica amministrazione, tracciando specifici asset strategici nei quali

delineare un ventaglio di azione e di obiettivi che puntino alla centralità della persona, al

valore del lavoro, dell’istruzione e della formazione. C’è poi il vero tema del futuro della

nostra regione che è quello della transizione energetica. I rapporti con Eni e Total devono

basarsi su un chiaro piano industriale che individui la Basilicata quale hub energetico

dell’idrogeno, se non vogliamo perdere la sfida del futuro della transizione e rimanere legati

al fossile senza alcuna prospettiva di sviluppo. E per fare questo – conclude Summa – è

necessario aprire un tavolo nazionale”.

Dopo gli interventi e le testimonianze di alcuni lavoratori, le conclusioni sono state affidate al

segretario nazionale della Cgil, Emilio Miceli: “Dopo tanti anni – ha dichiarato – questa è la

prima finanziaria redistributiva. Abbiamo alle spalle le politiche di contenimento del Covid e

la necessità di sostenere un pezzo della popolazione, oltre ad anni di sacrifici che abbiamo

dovuto patire una legge finanziaria dopo l’altra. Noi pensiamo di partire da quelli che hanno

sofferto, da quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro, che hanno un reddito basso,

che vino nella precarietà, che sono investiti da crisi industriali e aspettano ancora oggi di

andare in pensione dopo la riforma Fornero. Per questo abbiamo avviato un percorso di

mobilitazione. Nel momento in cui il Paese va verso una riforma redistributiva, deve dare un

segnale a chi sta peggio. Da qui la nostra ostinazione a immaginare che la riforma della

pensione e del fisco debba avere la caratteristica dell’equità e del sostegno di chi non ce la

fa. Questo è il cuore del problema e del confronto con il Governo”.

Potenza, 4/12/2021