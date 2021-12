Santa Barbara 2021 – Comando Vigili del fuoco Potenza

Il 4 dicembre p.v., congiuntamente alla Direzione Regionale VVF di Basilicata, celebreremo la ricorrenza della festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco.

In linea con le indicazioni impartite dal Dipartimento VV.F., tese a garantire il massimo contenimento delle risorse

impiegate, questo Comando assicurerà ogni utile sforzo affinché la ricorrenza possa confermarsi un importante momento di aggregazione e vicinanza, ma soprattutto un momento per ricordare i colleghi caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Il programma prevede una prima parte con la deposizione di una corona d’alloro ai Caduti, presso la Sede Centrale alle ore 9,45 seguita dalla cerimonia religiosa presso la chiesa della Beata Vergine del Rosario di Betlemme.

Alla cerimonia religiosa parteciperà una classe della vicina Scuola Materna Bertazzoni.

Ecco il Programma dettagliato:

09.45 Deposizione corona ai Caduti (sede Centrale);

10.15 Arrivo delle autorità presso la Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Betlemme;

10.30 Celebrazione della Santa Messa;

11.15 Allocuzione del Comandante e consegna delle croci di anzianità;

Nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia Sars-Cov2, non sarà effettuato nessun saggio professionale da parte del personale VV.F

