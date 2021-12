Richiesta convocazione consiglio comunale in seduta straordinaria su “Situazione ambientale in Val Basento e sviluppo industriale nella ZES

Il futuro del nostro territorio e dei nostri giovani dipende anche dallo sviluppo dell’area industriale della Val Basento.

È noto a tutti che l’area valbasentana rientra tra le cosiddette zone SIN( Siti d’interesse nazionale) ed è soggetta ad opera di bonifica ancora non avviata nonostante i finanziamenti già stanziati.

È altresì noto che il Consiglio Comunale di Pisticci nel dicembre 2016 deliberava all’unanimità la contrarietà al rinnovo dell’ AIA ( Autorizzazione integrata ambientale) richiesta da Tecnoparco Valbasento spa, e che nello stesso deliberato veniva ribadita che nell’area della Val Basento ” la sostenibilità è esaurita” e venivano richieste a tutti gli Enti responsabili dell’area importanti azioni a tutela dell’ambiente, della salute e per lo sviluppo sostenibile.

Allo stato il procedimento di riesame dell’ AIA è ancora oggetto di discussione e la delibera comunale è rimasta lettera morta.

È di comune conoscenza che l’area industriale, che ricade nel territorio di Pisticci, rientra nella cosiddetta ZES Ionica Puglia e Basilicata ( Zona Economica Speciale).

Il PNRR ( Piano nazionale di ripresa e resilienza), oltre agli investimenti per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l’insediamento di nuove imprese.

Nei giorni scorsi appena dopo l’insediamento della nuova amministrazione, il Sindaco di Pisticci e componenti della giunta hanno incontrato gli assessori regionali per discutere della questione ambientale e dello sviluppo industriale nella ZES.

Come consiglieri comunali di minoranza riteniamo urgente una discussione, in seno al massimo organo rappresentativo, relativa alla situazione ambientale e allo sviluppo industriale della Valbasento.

Per tali ragioni abbiamo richiesto la convocazione in seduta straordinaria di un consiglio comunale per discutere di queste importanti questioni

Correlati