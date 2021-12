PUG, incontro con le associazioni ambientaliste

Il Sindaco Franco Ancona, l’Assessore all’Ambiente Valentina Lenoci e il progettista e coordinatore dell’Ufficio di Piano, Ingegnere Lorenzo Lacorte, hanno incontrato le associazioni Legambiente, Osservatorio sulla Questione Urbanistica, WWF Trulli e Gravine, Gruppo Speleologico Martinese e Centro Speleologico Alto Salento per condividere tematiche e aspetti del nuovo Piano Urbanistico Generale.

L’incontro con le associazioni ambientaliste è stato convocato dal Sindaco a seguito dei contributi forniti durante la fase partecipativa e al fine di proseguire il percorso di discussione della proposta di Piano Urbanistico Generale.

Le associazioni hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro di ricognizione e di censimento dei beni culturali e ambientali contenuto nel Piano e hanno fornito indicazioni utili circa la presenza sul territorio di altri beni culturali sconosciuti ai documenti ufficiali, in particolare alcune neviere. La segnalazione è stata particolarmente apprezzata dal Sindaco e dal progettista che hanno condiviso le informazioni e preannunciato l’inserimento nello studio del territorio contenuto nel Piano. Mentre hanno ribadito la loro posizione contraria alla localizzazione della nuova zona produttiva a Gorgofreddo. Le associazioni, come gli Ordini professionali, hanno invitato a ricercare aree per gli insediamenti produttivi più prossime alla città e non interessate da vincoli ambientali.

Il lavoro prosegue al fine di ricercare soluzioni nella direzione indicata nei diversi momenti di confronto da sottoporre anche all’attenzione del Consiglio Comunale.

Le associazioni hanno tenuto a sottolineare che i rispettivi contributi, anche critici, sono stati presentati con spirito costruttivo e di collaborazione, poiché il loro intento è che la Città abbia un nuovo Piano, e non quello di porre in atto strategie dilatorie.