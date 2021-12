Mercati domenicali in forma ridotta

Nelle domeniche di dicembre 5 – 12 – 19 e 26 si svolgerà in forma ridotta il mercato settimanale non alimentare. Le attività commerciali saranno collocate nella zona di piazza D’Angiò (parte interna) e via Fratelli Caramia (lato adiacente al parcheggio di piazza D’Angiò), tratto di strada posto sul lato sud di piazza D’Angiò adiacente all’area a parcheggio (con direzione di marcia da via Recupero a via Del Tocco).

Lo svolgimento dei mercati in forma ridotta nelle domeniche di dicembre scaturisce anche dalla volontà degli operatori del settore emersa nel corso di un incontro tenuto dall’Assessore alle Attività produttive Bruno Maggi con le organizzazioni di categoria.

“I mercati domenicali in questo periodo – ha dichiarato l’assessore Maggi – rappresentano una forma di sostegno alle attività commerciali, comprese quelle a sede fissa e contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia in Città. Non dimentichiamo che siamo sempre in un periodo di emergenza sanitaria, quindi l’invito a tutti ib cittadini è sempre quello di frequentare l’area mercatale adottando tutte le precauzioni, a cominciare dall’uso della mascherina”.

Mercoledì prossimo, giorno dell’Immacolata, il mercato settimanale si svolgerà regolarmente.