“Visioni per il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto”

sabato 4 dicembre dalle ore 18.00

In occasione delle aperture straordinarie indette dal MiC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 4 dicembre dalle ore 18.00 l’Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia ospita la presentazione del progetto “Visioni per il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto”.

L’incontro si inserisce nel programma di attività messe in campo in occasione della mostra “Il Canto dell’Ofanto”, visitabile presso il museo fino al 10 dicembre 2021.

L’esposizione, promossa dall’Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia in sinergia con il DICAR, Corso di Laurea in Architettura del Politecnico di Bari e la Provincia di Barletta Andria Trani, nasce come esito del Laboratorio di progettazione architettonica A.A. 2020/2021 degli studenti del IV anno, coordinati dal prof. Giuseppe Fallacara.

Dallo studio dei luoghi all’idea progettuale, la mostra presenta i nove temi sviluppati dai 60 studenti protagonisti del percorso formativo: tanti luoghi interconnessi dove le anse del fiume accolgono e presentano nuove e inaspettate visioni architettoniche in ricercata simbiosi con la natura. Architetture non da intendersi come progetti normativamente realizzabili quanto piuttosto come visioni architettoniche possibili e necessarie per spingere le riflessioni verso le ragioni dei potenziali valori intrinseci ed inespressi dei luoghi del Parco ofantino.

La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione del documentario e dalle visite guidate alla mostra.

Per l’occasione il museo osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 18.00 alle ore 20.30 (ultimo ingresso al pubblico alle ore 20.00).

Informazioni per il pubblico

Orario: apertura straordinaria serale dalle ore 18.00 alle ore 20.30 (ultimo ingresso al pubblico alle ore 20.00)

Prenotazione: obbligatoria al seguente link https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/

Costo d’ingresso: intero 4 euro – ridotto 2 euro

Per informazioni: telefono +39 080/3146409

email: telefono 327 1805542, Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia +39 0883/510993, mail: drm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni per la sicurezza della salute e delle misure di contenimento di contagio da Covid-19 vigenti.

Con cortese richiesta di diffusione,

L’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.